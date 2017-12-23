Dünya Trump'ı nakavt etti

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Birleşmiş Milletler'de alınan Kudüs kararı sonrası sosyal medya zaferle yankılandı. Dünyanın Trump'a karşı kazandığı zafer bu paylaşımla kutlanıldı...
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Güzel video.
densiz herif utanmadan dünyayı tehdit ediyor demekki haksızsın
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