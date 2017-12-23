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Dünya Trump'ı nakavt etti

22 Aralık 2017, Cuma
Birleşmiş Milletler'de alınan Kudüs kararı sonrası sosyal medya zaferle yankılandı. Dünyanın Trump'a karşı kazandığı zafer bu paylaşımla kutlanıldı...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Naim Naim

Güzel video.

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cevapla 22.12.2017 10:44
ihsan ihsan

densiz herif utanmadan dünyayı tehdit ediyor demekki haksızsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 10:18
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