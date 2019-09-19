Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp: Başkan Erdoğan'a teşekkür edip en büyük hayalini açıkladı

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kayaalp, en büyük hayalinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp: Başkan Erdoğan'a teşekkür edip en büyük hayalini açıkladı19.09.2019 11:09
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