Dünya nükleer santrallerden vazgeçmiyor 07 Nisan 2018, Cumartesi

Enerji Bakanlığı 'Dünya Nükleer Santrallerden Vazgeçmiyor' isimli videoyu #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda nükleer enerji santrallerinin dünyada dağılımı ve kullanım alanları konusunda bilgiler paylaşıldı. Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atılmıştı.