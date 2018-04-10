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Dünya nükleer santrallerden vazgeçmiyor

07 Nisan 2018, Cumartesi

Enerji Bakanlığı 'Dünya Nükleer Santrallerden Vazgeçmiyor' isimli videoyu #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda nükleer enerji santrallerinin dünyada dağılımı ve kullanım alanları konusunda bilgiler paylaşıldı. Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atılmıştı.

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Alp Alp

Türkiye bir iki değil altı yedi tane nükleer santral kurup gelişen ekonomisinin enerji kaynaklarını üretmeli nükleer enerji bir zorunluluk ve bilimsel anlamda da ülkeyi ileri götürecektir.Nükleer santrallere karşı çıkanların çoğu başkalarının empoze ettiği fikirlerin papağanı durumundadırlar kendilerinin özgür düşünceleri yoktur daha doğrusu ülke menfaatlerini düşünmezler.Onlar emperyalistlerin sözcüleri durumundadırlar.

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cevapla 08.04.2018 02:25
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