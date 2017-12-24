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Dünya Kudüs kararına ne dedi?

23 Aralık 2017, Cumartesi

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kabul edildi. Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılan tasarıya 128 ülke kabul oyu verirken, 9 ülke ret, 35 ülke ise çekimser oy kullandı. 128 ülke Trump'a tokatını vurdu. Peki dünya bu konuda ne düşünüyor.

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