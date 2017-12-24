Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kabul edildi. Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılan tasarıya 128 ülke kabul oyu verirken, 9 ülke ret, 35 ülke ise çekimser oy kullandı. 128 ülke Trump'a tokatını vurdu. Peki dünya bu konuda ne düşünüyor.
Dünya Kudüs kararına ne dedi?23 Aralık 2017, Cumartesi
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