Dünya, Geleceğin Bolt'unu Konuşuyor: 7 Yaşında Ama 100 Metreyi 13 Saniyede Koşuyor!. 15.02.2019 10:01

ABD'li Rudolph 'Blaze' Ingram 100 metreyi 13.48 saniyede koşarak kendi rekorunu kırdı. 7 yaşındaki çocuk süper hızıyla beraber yarıştığı rakiplerine açık ara fark atıyor. Ingram'ın sosyal medyada paylaştığı yarış ve antrenman görüntüleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor.