ABD'li Rudolph 'Blaze' Ingram 100 metreyi 13.48 saniyede koşarak kendi rekorunu kırdı. 7 yaşındaki çocuk süper hızıyla beraber yarıştığı rakiplerine açık ara fark atıyor. Ingram'ın sosyal medyada paylaştığı yarış ve antrenman görüntüleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Dünya, Geleceğin Bolt'unu Konuşuyor: 7 Yaşında Ama 100 Metreyi 13 Saniyede Koşuyor!.15.02.2019 10:01
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