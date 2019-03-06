Dünya bunu konuşuyor! Yeni doğan bebek doktora bakın ne yaptı 06.03.2019 15:46

Vietnam'da Phuong Châu hastanesinde yeni doğan bir bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte o görüntü...

