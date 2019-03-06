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Dünya bunu konuşuyor! Yeni doğan bebek doktora bakın ne yaptı

06.03.2019 15:46

Vietnam'da Phuong Châu hastanesinde yeni doğan bir bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte o görüntü...


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