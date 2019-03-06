Dünya bunu konuşuyor! Yeni doğan bebek doktora bakın ne yaptı

Vietnam'da Phuong Châu hastanesinde yeni doğan bir bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte o görüntü...
Dünya bunu konuşuyor! Yeni doğan bebek doktora bakın ne yaptı06.03.2019 15:46
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