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Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi

27.03.2019 10:28

ABD’nin New York eyaletindeki Rockland bölgesinde artan kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. Almanya’da da çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artması, sağlık politikacıları başta olmak üzere doktorları da tedirgin etmeye başladı.


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