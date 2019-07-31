Dün Denizli, bugün İzmir! 20 araç kül oldu 31.07.2019 23:14

İzmir’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Dün de Denizli'de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçramış ve 6 araç yanmıştı.