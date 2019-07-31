Dün Denizli, bugün İzmir! 20 araç kül oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Dün de Denizli'de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçramış ve 6 araç yanmıştı.
Dün Denizli, bugün İzmir! 20 araç kül oldu31.07.2019 23:14
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