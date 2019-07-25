Düğüne mi yoksa savaşa mı? Antalya'da polisi şaşkına çeviren görüntü 25.07.2019 00:42

Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.