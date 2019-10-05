Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düzce’de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Samet Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü05.10.2019 01:59
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