Düğün sırasında yaşanan kazayı drone böyle görüntüledi 28 Aralık 2018, Cuma

Kırgızistan'da düğün çekimi sırasında kayıtta olan bir drone, yaşanan bir kazayı da görüntüledi. Görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan kırmızı bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybettiği ve şehir girişindeki kemere çarptığı görülüyor. Kazayı gören düğün davetlileri yardım etmek için hemen kazazedelerin yanına gidiyor ve ambulans gelene kadar kazazedelere ilk yardımda bulunuyor.