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Düğün konvoyundaki lüks araçlı driftçiler yakalandı

07.03.2019 18:49

İstanbul'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.


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