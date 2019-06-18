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Düğün konvoyunda dehşete düşüren kaza! Makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak...

18.06.2019 11:56

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi.


Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Kilis'ten Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin de katıldığı düğünde seyir halinde giden düğün konvoyunda bazı araçların makas atiği sırada ters yönden ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı.

Gelin ile damadı taşıyan 79 MA 0837 plakalı düğün konvoyu kazadan habersiz trafikte ilerlerken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Düğün konvoyundaki kaza anı saniye saniye görüntülendi.

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