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Dudullu Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

06 Nisan 2018, Cuma

Ümraniye'de bir trafo merkezinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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