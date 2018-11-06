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Dubai TV’den skandal yayın!

06 Kasım 2018, Salı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetine bağlı Suud yanlısı Dubai TV, geçtiğimiz günlerde Gabar dağına yapılan hava harekâtı görüntülerini “Suud eksenli güçlerin Yemen Saade-Mıydan dağında hava indirme harekâtı" olarak servis etti.


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