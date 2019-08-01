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Dubai Şeyhi’nin kaçan eşi Prenses Haya’dan kriz çıkaracak istek

01.08.2019 12:36

İngiltere bu boşanma davasını konuşuyor. Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya, ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunmuştu. Londra'da yaşamaya başlayan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Davada Prenses Haya, sığındığı İngiltere'den kocasına karşı "korunma" talep etti. Prenses Haya'nın talebinin diplomatik krize neden olabileceği belirtildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.


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