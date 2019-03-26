DSP'nin Avcılar adayı Benli: İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi 26.03.2019 16:14

DSP tarafından Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Handan Toprak Benli, Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun “Son uyarım, çekil” ifadesiyle kendisini tehdit etmesiyle ilgili konuştu. Benli: " İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi" dedi.