DSP'nin adayı Tamer Kanber CHP-İYİ Parti'nin kirli ittifakını deşifre etti: HDP'ye daire başkanlığı tahsis edecek

CHP, genel seçimlerde Meclis'e taşıdığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de gizli ittifak yaptı. Her fırsatta "ittifak yok" diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İyi Parti de çıkar işbirliğine girdi. "İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde daire başkanlıklarının HDP'ye tahsis edilecek" diyen DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber'in bu sözleri, kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
DSP'nin adayı Tamer Kanber CHP-İYİ Parti'nin kirli ittifakını deşifre etti: HDP'ye daire başkanlığı tahsis edecek26.03.2019 12:56
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