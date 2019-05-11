DSP'den CHP'ye çok sert sözler: Bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz 11.05.2019 11:42

Demokratik Sol Parti(DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Ahaber'e konuştu. Aksakal, ''İstanbul seçimleri iptal oldu siz bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. Biliyorsunuz seçim döneminde 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalılaflar edildi, bunlar yakışıklı laflar değildi. Demokratik Sol Parti'nin bir başka partiyle birleşme gibi bir stratejisi asla olamaz'' dedi.