DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin il binası açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep'te yaptığı açıklamada, eleştirdiği CHP yönetiminin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu söyledi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan zehir zemberek 'CHP' açıklaması!30.04.2019 16:28
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