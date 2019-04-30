DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan zehir zemberek 'CHP' açıklaması! 30.04.2019 16:28

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin il binası açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep'te yaptığı açıklamada, eleştirdiği CHP yönetiminin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu söyledi.