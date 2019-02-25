DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yüzsüz, hadi oradan! 25.02.2019 18:06

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin CHP'nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan." diyerek sert çıktı.