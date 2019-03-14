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DSP Ankara adayı Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a sahte senet çağrısı

14.03.2019 17:29

DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Haydar Yılmaz, sahte senet skandalı sonra CHP adayı Mansur Yavaş'ın açıklama yapmasını istedi. Yılmaz, "Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi.


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