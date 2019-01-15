Drone pilotu nasıl olunur? Drone pilotu olmak için nerede eğitim alınır? Aranan şartlar neler? 15 Ocak 2019, Salı

Ülkemizdeki drone pazarının büyüklüğü 30 milyon dolara çıkarken, cihaz sayısı da 25 bine ulaştı. Drone pilotluğu da artık aranan mesleklerden biri haline geldi. Bu alandaki yerli üretim de giderek artıyor. Peki drone pilotu olmak için ne yapmak gerekiyor? Nerede eğitim almak gerekiyor? Aranan şartlar neler? Türkiye Hava Sporları İHA Branş Başkanı Mehet Öztekin, tüm merak edilen soruları yanıtladı...