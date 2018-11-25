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Drift yaparken yakalandı, arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı

25 Kasım 2018, Pazar

Konya’da drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün süreyle otoparka çekilirken sürücünün ehliyetine 8 aylığına el konuldu. Sürücünün arkadaşı ise gözyaşlarına hakim olamadı.


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