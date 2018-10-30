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Dr. Mehmet Öz NUN Okulları'nın konuğu oldu

30 Ekim 2018, Salı

Dünyaca ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, İstanbul'da bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları'nın konuğu oldu. Ayrıca A Haber'e röportaj veren Öz, hayatını ve mesleki tecrübelerini anlattı.


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