Dr. Mehmet Öz NUN Okulları'nın konuğu oldu 30 Ekim 2018, Salı

Dünyaca ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, İstanbul'da bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları'nın konuğu oldu. Ayrıca A Haber'e röportaj veren Öz, hayatını ve mesleki tecrübelerini anlattı.