Amatör olarak bağlama çalan babasının 5 yaşında eline verdiği sazla büyüyen ve iyi bir ritim kulağına sahip olduğu için duyduğu notaları zamanla çalmaya başlayan down sendromlu Çağatay Aras, performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
Down sendromlu 'saz üstadı'nın müzik serüveni15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Down sendromlu 'saz üstadı'nın müzik serüveni
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile İphone telefonunu kırıp Samsung telefon aldı
- Ataşehir'de 9 katlı iş merkezinde yangın
- İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada
- İş dünyasından ortak deklarasyon
- Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi
- Ünlü piyanistten milli duruş
- Bursa'da otobüs devrildi
- Başkan Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacak
- Başkan Erdoğan duyurdu: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
- AK Parti 17 yaşında
- İşte AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılının hikayesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.