Down sendromlu gencin sevinç dolu anları

88 yaşındaki baba ve 53 yaşındaki down sendromlu oğlu, hayatlarında ilk defa ayrı kaldıktan sonra bir havalimanında buluşuyor.
Down sendromlu gencin sevinç dolu anları31 Ağustos 2018, Cuma
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