Yol Durumu

Down sendromlu gencin sevinç dolu anları

31 Ağustos 2018, Cuma

88 yaşındaki baba ve 53 yaşındaki down sendromlu oğlu, hayatlarında ilk defa ayrı kaldıktan sonra bir havalimanında buluşuyor.

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