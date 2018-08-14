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Dövizini bozduran bozdurana

14 Ağustos 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına uyan vatandaşlar, Ankara'daki döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısı ülke genelinde çığ gibi büyüyor. Erdoğan'ın çağrısına destek veren Ankaralı vatandaşlardan da kentteki döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca sıra bekledikten sonra ellerindeki dövizleri Türk Lirasına çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirten vatandaşlar, Amerika'nın Türkiye üzerinde oynadığı ekonomik oyunun çökeceğini savundu.

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