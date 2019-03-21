Döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yükseltildi 21.03.2019 10:04

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de döviz mevduat hesapları ile ilgili önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre döviz mevduat hesaplarındaki bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.