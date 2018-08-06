Döviz lobisi devrede! Hedef Türkiye’nin milli ekonomisi… 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Dövizdeki son günlerdeki hareketliliği A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner canlı yayında değerlendirdi. Döviz lobisinin hedefinde Türkiye’nin milli ekonomisinin olduğunu ifade etti. İşte Doğaner’in canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar…