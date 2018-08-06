Dövizdeki son günlerdeki hareketliliği A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner canlı yayında değerlendirdi. Döviz lobisinin hedefinde Türkiye’nin milli ekonomisinin olduğunu ifade etti. İşte Doğaner’in canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar…
Döviz lobisi devrede! Hedef Türkiye’nin milli ekonomisi…06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Pilotlar arasında 'Çıkışta bekliyorum' polemiği
- Başkan Erdoğan '15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
- Döviz lobisi devrede! Hedef Türkiye’nin milli ekonomisi…
- CHP'de kurultay krizi derinleşiyor
- CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi sona erdi! Kaç delege imzasını çekti? İşte detaylar
- 3. havalimanı havadan görüntülendi
- Sahibinin kamerasını kaçıran afacan köpek
- İtalya'da büyük patlama
- İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
- Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis
- Maduro'ya saldırıda kullanılan drone böyle vuruldu
- Kiki Challenge akımı nedir? İşte interneti kasıp kavuran o akım
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.