Yol Durumu

Döviz lobisi devrede! Hedef Türkiye’nin milli ekonomisi…

06 Ağustos 2018, Pazartesi

Dövizdeki son günlerdeki hareketliliği A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner canlı yayında değerlendirdi. Döviz lobisinin hedefinde Türkiye’nin milli ekonomisinin olduğunu ifade etti. İşte Doğaner’in canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar…

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