Dorse ile rampa arasına sıkışan işçi öldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, buzdolabı yüklü tır geri manevra yaptığı sırada dorse ile yükleme rampası arasına sıkışan bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Ölüm anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgilere göre olay Çerkezköy’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. İdaresindeki tırla yükleme rampasına yanaşan Mecit Taşar adlı sürücü yükleme işleminin tamamlanmasının ardından idaresindeki aracı rampadan birkaç metre ayırdı. Ancak daha sonra önünde bulunan bir başka araca geniş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yapan tırın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan Maşallah Kırmızıyıldız (52) sıkışarak feci şekilde can verdi.Olay anı ise işyerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Yaşanın kazanın ardından tır sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dorse ile rampa arasına sıkışan işçi öldü13 Kasım 2018, Salı
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