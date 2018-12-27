Dorse ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Ümraniye'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.
Dorse ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti27 Aralık 2018, Perşembe
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