Donald Trump'tan tarihi itiraf: Bu benim başkanlığımın sonu

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını açıkladı. Mueller'ın soruşturmaya atandığını öğrenen Trump'ın "Bu benim başkanlığımın sonu." dediği ortaya çıktı. Öte yandan, Trump'ın Twitter hesabından "Game of Thrones" adlı Amerikan dizisine gönderme yaparak "Oyun bitti: Gizli iş birliği yok, adaleti engelleme yok." şeklinde paylaşımda bulunması dikkati çekti. Trump daha önce de İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili "Game of Thrones"lu paylaşım yapmıştı.
Donald Trump'tan tarihi itiraf: Bu benim başkanlığımın sonu19.04.2019 09:37
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