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Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü! Ünlü iş insanı öldü

22.05.2019 01:04

Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü. Aralarında ülkenin ünlü iş insanı Heriberto Medrano’nun da bulunduğu 3 kişi kazada hayatını kaybetti. Yerel medya, Heriberto Medrano’nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan Grupo Medrano’nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.


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