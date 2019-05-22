Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü! Ünlü iş insanı öldü

Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü. Aralarında ülkenin ünlü iş insanı Heriberto Medrano’nun da bulunduğu 3 kişi kazada hayatını kaybetti. Yerel medya, Heriberto Medrano’nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan Grupo Medrano’nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.
Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü! Ünlü iş insanı öldü22.05.2019 01:04
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