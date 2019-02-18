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Domaniç'te ev ve ahır yangını

18.02.2019 09:21

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.


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