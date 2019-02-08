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Dolmuş sürücüsünü sokak ortasında darbetti

08.02.2019 19:55

İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.


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