Dolmuş şoförü ile babasından polise saldırı 23 Kasım 2018, Cuma

Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Çıkan arbede sırasında baba düşüp kafasına kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.