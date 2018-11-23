Haberler Web TV Dolmuş şoförü ile babasından polise saldırı

Dolmuş şoförü ile babasından polise saldırı

23 Kasım 2018, Cuma

Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Çıkan arbede sırasında baba düşüp kafasına kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları