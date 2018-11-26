Haberler Web TV Dolmabahçe'de skandal görüntü! Turistleri böyle kandırdılar

Dolmabahçe'de skandal görüntü! Turistleri böyle kandırdılar

26 Kasım 2018, Pazartesi

Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerden para almaya çalışan iki kadın kameralarca kaydedilirken, görüntülendiklerini anlayınca kayıplara karıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları