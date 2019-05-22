Haberler Web TV Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker kazası! O anlar kamerada

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker kazası! O anlar kamerada

22.05.2019 11:21

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek tekerlek üzerinde şov yapmaya çalışan motosikletli kaza yaptı. Motosikleti metrelerce sürüklenen genç peşinden koştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları