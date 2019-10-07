Dolar/TL haftaya yükselişle başladı? 7 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? 07.10.2019 12:23

Dolar/TL, Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması sonrası yukarı yönlü seyrediyor. Üçüncü çeyrekte dolar endeksi yüzde 3.4 artış göstererek 99.377'ye yükseldi. Kur Eylül ayı başından beri genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretmişti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.7060/5.7085 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Ekim'e 5,7115 bandında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.834,00, en düşük 102.062,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalışla 103.463,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 275,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44 kazanımla 1.835,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 5,6980 liraya, avro da yüzde 0,94 artarak 6,2510 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile karma ve değişken fonlar oldu.