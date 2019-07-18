Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? 18 Temmuz Dolar son dakika güncel döviz kurları! 18.07.2019 14:58

Dolar - euro kaç TL? 18 Temmuz 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Euro/TL, 6,37 seviyesinde seyrediyor. ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor. Dolarda son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisinin ve sterlinin Brexit endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından güçlü seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 yükseldikten sona bugün büyük değişiklik göstermeyerek 97.365'de bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşet 18 Temmuz güncel döviz kurları....

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 18 Temmuz Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde... Pentagon'dan dün gece gelen "Türkiye ile F-35 işbirliği askıya alındı" açıklamasına karşın, dolar/tl kurunda olumlu seyir sürüyor. Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dün 5,70'in altına inen dolar bugün 5,67 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı. Dolar/TL dün 5,71'li seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.