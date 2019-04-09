Dolarda son durum! 9 Nisan euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kuru

Dolar/TL dün 5.70'li seviyelere tırmandı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6930 lira olmuştu. Yatırımcılar Hazine ve Malie Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'ni bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Nisan güncel döviz kurları...
Dolarda son durum! 9 Nisan euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kuru09.04.2019 09:49
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