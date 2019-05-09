Dolarda son durum! 9 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 09.05.2019 09:27

Dolar kuru ne kadar oldu? YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenileme kararının ardından hareketlenen dolar/TL, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar, güvenli liman yen karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Piyasalar, bugünkü Çin heyetinin ABD ziyaretini takip edecek. Peki, euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs güncel döviz kurları...