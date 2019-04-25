Haberler Web TV Dolarda son durum! 25 Nisan Perşembe euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurları

Dolarda son durum! 25 Nisan Perşembe euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurları

25.04.2019 09:43

Dolarda son durum nedir? 15 Ekim'den bu yana en yüksek 5.89'u gören dolar, dün akşam saatlerinde 5.8875 - 5.8897 bandında seyir izledi. Dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kaybetmiş durumda. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları ne kadar? İşte 25 Nisan döviz kurları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları