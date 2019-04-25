Dolarda son durum! 25 Nisan Perşembe euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurları 25.04.2019 09:43

Dolarda son durum nedir? 15 Ekim'den bu yana en yüksek 5.89'u gören dolar, dün akşam saatlerinde 5.8875 - 5.8897 bandında seyir izledi. Dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kaybetmiş durumda. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları ne kadar? İşte 25 Nisan döviz kurları...