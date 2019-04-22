Dolarda son durum! 22 Nisan Pazartesi euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 22.04.2019 09:40

Dolar kuru geçen hafta cuma günü kapanışta 5.80 bandında seyir izlemişti. 22 Nisan'a 5.81 TL seviyelerinde başlayan dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? Geçen haftayı yüzde 0.4 kazanımla kapatan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 ekside 97.383 puanda bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 22 Nisan güncel döviz kurları...

