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Dolarda son durum! 19 Nisan Cuma euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

19.04.2019 09:29

Dolarda son durum nedir? Haftanın son işlem gününde doların ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine yönelik endişelerle en yüksek 5.85'i test etti. Günü 5.80 civarında kapatan dolar, haftanın son işlem gününe 8.83 bandında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Nisan güncel döviz kurları...


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