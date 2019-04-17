Dolarda son durum! 17 Nisan Çarşamba euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? 17.04.2019 09:20

Dolar, son zamanların en yüksek seviyesini dün 5.85 üzerinden test estti. Dün en düşük 5.75 TL seviyesinde işlem gören dolar kuru, 17 Nisan'da 5.78 TL'den başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Nisan güncel döviz kurları...