Dolarda son dakika petrol gelişmesi! 17 Eylül euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle yükselişe geçen dolar kuru sabah saatlerinde 5.73 üzerinde işlem gördü. Bu gelişmelerin ardından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün döviz kurlarında son durum nedir? Euro ve dolar kuru ne kadar oldu?
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 5,7276
SATIŞ: 5,7323
EURO BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 6,2999
SATIŞ: 6,3108
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