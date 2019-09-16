Dolarda son dakika petrol gelişmesi! 16 Eylül euro, sterlin, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 16.09.2019 09:57

Dolar son dakika... Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Petrol fiyatlarındki ani yükseliş nedeniyle yükselişe geçen dolar kuru sabah saatlerinde 5.73 üzerinde işlem gördü. Bu gelişmelerin ardından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün döviz kurlarında son durum nedir? Sterlin, euro ve dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar kuru son dakika... Dolar, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından değer yitirken, güvenli liman varlıklar ve petrol üreten ülkelerin para birimleri değer kazandı. Petrol fiyatları dünya petrol üretiminin yüzde 5'inin durmasına yol açan saldırının ardından yüzde 15'ten fazla yükseldi. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7261

Satış: 5,7317

EURO

Alış: 6,3418

Satış: 6,3479

STERLİN

Alış: 7,1272

Satış: 7,1629

Dolar/TL haftaya petrol fiyatlarına bağlı hareketle yaşanan yükselişle başlıyor. Suudi Arabistan tesislerine yapılan drone saldırısı sonrası, dünya petrol ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Suudi Arabistan'da üretimin kesintiye uğrayacağı endişesiyle brent petrol ve teksas tipi ham petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Petrol stoğunun son 10 yılın en düşük seviyesinde olması ve jeopolitik risklerle brent petrol fiyatı rekor bir sıçramayla yüzde 19.5 artarak 70 dolar üzerini gördü, ardından ABD ve Suudi Arabistan'ın gerekirse stratejik rezervleri kullanabileceğini belirtmesi ve üretimin yeniden başlayabileceği haberleriyle 66 dolara kadar gevşedi ancak halen yüzde 9 primli seyrediyor.