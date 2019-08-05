Dolarda son dakika hareketliliği: 5 Ağustos euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 05.08.2019 14:46

Dolar/TL son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.5490 seviyesinde kapanan dolar kuru haftaya hareketli başladı. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe ek vergi koyma kararının ardından Çin'den de adım geldi. Çin, ABD tarım ürünlerinin ithalatının durduralacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından dolar 5.60'ı test etti. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşındaki gelişmeler ile piyasalar negatif seyrediyor. Cuma günü 5.5490 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah illikit piyasada 5.6190'a kadar yükseldikten sonra saat 08.56'da 5.5910/5.6015 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,5819

Satış: 5,5843

EURO

Alış: 6,2148

Satış: 6,2187

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişeler piyasaları negatif etkiliyor.

Söz konusu gelişmeler ve Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını belirterek, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti.

Dolar/yuan paritesi 7,0328 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, güvenli liman alımlarıyla dolar/yen paritesi hızlı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki ortalama saatlik kazançlar verisinin temmuzda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artması ve tarım dışı istihdamın beklentiler seviyesinde seyretmesine karşın New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Avrupa hisse senedi piyasalarında, cuma günü satış baskısının etkisini artırması dikkati çekti. Ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 düşüş kaydetti.

Çin'de ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme yapacağı haberleri ve Hong Kong'da devam eden protesto eylemleri ile yeni haftaya satıcılı başlayan Asya borsalarında, yuanın hareketleri de gündemin odağına yerleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde,

Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679 puandan tamamladı. Cuma günü 5,5598'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5940 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.